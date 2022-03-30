Uslanmayan kalpazan son işinde yakayı ele verdi - Son Dakika
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Uslanmayan kalpazan son işinde yakayı ele verdi

30.03.2022 21:05
Uslanmayan kalpazan son işinde yakayı ele verdi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, daha önceden de sahte ABD Doları bastığı gerekçesi ile bir süre cezaevinde kalan şüpheli, yeniden aynı suçu işleyince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, daha önceden de sahte ABD Doları bastığı gerekçesi ile bir süre cezaevinde kalan şüpheli, yeniden aynı suçu işleyince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, geçtiğimiz düzenledikleri operasyon sonucu F.K. adlı şüpheliyi yakalamıştı. F.K. adlı şüphelinin evinde yüklü miktarda sahte ABD Doları ve Türk Lirası ile para basmada kullanılan kalıp ve yazıcılar ele geçirilmişti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen F.K., denetimli serbestlik uygulaması kapsamında serbest bırakılmıştı.

KOM ekipleri, F.K. adlı şahsın aynı suçu işlediğine yönelik duyumlar üzerine harekete geçti. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesindeki operasyonda, şahsın ikametinde arama yapıldı. Arama sonrasında 704 adet 20 TL'lik banknot ile 236 adet 100 TL'lik banknot olmak üzere 940 adet sahte para ele geçirildi. 37 bin 680 lira değerindeki sahte parayla yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Ayrıca, şüphelinin sahte para basmada kullandığı yazıcı, tarayıcı cihaz, bilgisayar kasası ve çeşitli malzemelere de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Uslanmayan kalpazan son işinde yakayı ele verdi
Uslanmayan kalpazan son işinde yakayı ele verdi

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Kahramanmaraş, Türk Lirası, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uslanmayan kalpazan son işinde yakayı ele verdi - Son Dakika


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