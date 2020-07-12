Uslanmaz dolandırıcı gözünü maskeyle kapattı - Son Dakika

Uslanmaz dolandırıcı gözünü maskeyle kapattı

Adana'da daha önce de iki kez kendisini karayolları otoyol bölge müdürü olarak tanıtıp asfalt döktürme bahanesiyle binlerce lira dolandıran zanlı, 12 ilde 15 vatandaşı 46 bin 870 lira dolandırmak suçlamasıyla 7 hesap sahibiyle birlikte gözaltına alındı.

Adana'da daha önce de iki kez kendisini karayolları otoyol bölge müdürü olarak tanıtıp asfalt döktürme bahanesiyle binlerce lira dolandıran zanlı, 12 ilde 15 vatandaşı 46 bin 870 lira dolandırmak suçlamasıyla 7 hesap sahibiyle birlikte gözaltına alındı. Tutuklanan zanlı adliyeye sevk edilirken ağzını kapatması gereken maskeyle tanınmamak için yüzüznü ve gözlerini kapattı.

New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine özellikle şehirler arası güzergahlarda bulunan petrol istasyonu ve dinlenme tesislerini telefonla arayarak kendisini karayolları otoyol bölge müdürü olarak tanıtan Müslüm D. isimli şahsın tesis girişlerinin bozuk olduğunu söyleyerek asfalt döktürme bahanesiyle para aldığı yönünde şikayetler geldi. Bunun üzerine dolandırıcılık polisi, savcılıktan alınan izinle şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takip sonucunda şahsın bu yöntemle Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Denizli, Karaman, Kocaeli, Konya, Malatya, Şanlıurfa, Yalova ve Zonguldak illerinde 15 vatandaştan yaklaşık 46 bin 870 lira dolandırdığı tespit edildi. Ayrıca zanlının kendi hesap numarasını kullanmayıp bazı mahallelerdeki kahvehanelere giderek kendisinin bölge müdürü olduğunu söyleyip hesaplarında bloke olduğunu söyleyerek 100 lira karşılığında 7 kişinin hesabını kullandığı da belirlendi. Polis, bu tespitlerin ardından eş zamanlı olarak yaptığı operasyonda dolandırıcıyla birlikte 8 kişiyi gözaltına aldı. Polis zanlıların emniyette ifadesini aldı. İfadelerinin ardından savcı, 4 zanlının serbest bırakılması talimatını verdi.

Maskeyle gözünü kapattı,

Diğer 4 zanlıdan hesaplarını kullandıranların ifadelerinde, zanlının kahvehaneye gelerek bölge müdürü olduğunu söylediğini, kendilerine para yatacağını ancak hesabında bloke olduğunu, hesaplarını kullandırmaları karşılığında kendilerini işe alacağını ve 100 lira para vereceğini söyledikleri öne sürüldü. Zanlılar, alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı Müslüm D. adliyeye sevki sırasında kendisine ağzını ve burnunu kapatması için verilen maskeyle tanınmamak için gözünü kapattı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Müslüm D., Onur Ş. ve Adem Y. tutuklanırken, İsmail Sefa C. tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Linç girişimine uğradı

Müslüm D.'nin bu yaptığının ilk dolandırıcılık olmadığı, daha önce de 2007 yılında "TEDAŞ görevlisiyim" diyerek ikametlere gidip, "Ben TEDAŞ'ın kaçak tespit görevlisiyim. Evinizde kaçak elektrik kullanılıyor. Ancak ben bunu rapor etmeyeceğim, bana 300 lira para vereceksiniz" dediği ama vatandaşın inanmayıp Müslüm D.'yi linç etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Zanlının 2014 yılında da evinin önünde asfalt olmayan vatandaşlara "Belediyede tanıdığım var. Bin lira verirseniz evinizin önüne asfalt döktürürüm" dediği, bunun üzerine Hürriyet Mahallesi'nden bir vatandaşın Müslüm D.'ye inanarak evinin önüne asfalt dökülmesi için bin lira para verdiği, aradan haftalar geçmesine rağmen asfalt dökülmeyince belediyeye gittiği de öğrenildi. Belediye yetkililerinin asfaltın parayla dökülmediğini, bunun bir hizmet olduğunu söylemesi üzerine vatandaşın polise gidip şikayetçi olduğu ve Müslüm D.'nin yakalandığı öğrenildi. Zanlı Müslüm D.'nin dolandırıcılık suçundan 12 kaydının olduğu ortaua çıktı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 10:00 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uslanmaz dolandırıcı gözünü maskeyle kapattı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:04 New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı 15:47 Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 15:08 Yusuf Günay'dan Nihat Özdemir'in sözlerine yanıt: Asıl mecrasından saptırmaya yönelik 15:04 Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin 14:15 Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 11:18 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum 10:58 Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi 10:56 Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı 10:08 Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor 09:53 İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti 08:56 Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi 08:55 LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
16:04
Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi
15:47
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
15:25
Yusuf Günay'dan Nihat Özdemir'in sözlerine yanıt: Asıl mecrasından saptırmaya yönelik
15:08
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
15:04
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
14:15
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
13:24
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
11:18
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
11:18
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
10:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 16:19:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uslanmaz dolandırıcı gözünü maskeyle kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]