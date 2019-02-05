Son Dakika Haberleri: Uslu: "Avlan Gölü'nün Su Tutulmuş Hali Yüzleri Güldürüyor"

Uslu: "Avlan Gölü'nün Su Tutulmuş Hali Yüzleri Güldürüyor"

48 dakika önce

Akdeniz-PA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Avlan Gölü'nde suların yükselmesinden çok mutlu olduğunu ifade etti.

Uslu:
Akdeniz-PA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Avlan Gölü'nde suların yükselmesinden çok mutlu olduğunu ifade etti.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Avlan Gölü'nde incelemelerde bulundu. Uslu, Avlan gölünün kurutulması ve sonrada yeniden su tutulması sürecini sonuçlarıyla gördüğünü söyledi. Uslu, "Avlan Gölünü su tutulmuş haliyle görmek beni çok mutlu ediyor. AK Parti Milletvekilleri, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel hep birlikte Avlan Gölünün su tutulması çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. Gölün eski günlerine kavuşması için çalışmaların içindeyiz. Su Berekettir. Su varsa yaşam vardır. Susuzluk yaşamı bitirir. Avlan Gölü Antik dönemden bu yana, balıkları ve kuşları besleyen, çevresindeki bahçelere, meralara, sedir ormanlarına ve tarım alanlarına bereket katan yaşam veren bir göl. Bu sene yağışlar çok iyi ve göldeki su seviyesi bizleri mutlu ediyor. İnşallah yaz aylarında kuraklık çekmeyeceğiz" dedi.

Antalya Milletvekili Atay Uslu, Korkuteli-Elmalı- Finike bölünmüş yol çalışmalarının, Kapıçay Barajı inşaatının kısa bir süre sonra başlayacağını da kaydetti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:08 Kaynak: İHA

Akdeniz, Milletvekili, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji, Vatandaşları Fırtınaya Karşı Uyardı! Kuvvetli Şekilde Geliyor Belediye Bedava Bez Torba Dağıttı, Vatandaşlar Birbirini Ezdi

Tesettüre Giren Oyuncu Gamze Özçelik, Afrika'da 11 Su Kuyusu Açtırdı CHP'li Eski Vekilden Çarpıcı Tespit: CHP Diye Bir Parti Kalmayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 12:56:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uslu: "Avlan Gölü'nün Su Tutulmuş Hali Yüzleri Güldürüyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]