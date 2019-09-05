Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek.

"Uslu Çocuklar"

Seth Rogen ve Evan Goldberg'in yapımcılığını üstlendiği, The Office dizisinin yazar ve yapımcıları Gene Stupnitsky ile Lee Eisenberg'in senaryosunu kaleme aldığı "Uslu Çocuklar", altıncı sınıf öğrencisi üç yakın arkadaşın, okulu astıkları günün zıvanadan çıkması sonrası yaşadıklarını anlatıyor.

Jacob Tremblay, Keith L. Williams, Brady Noon, Molly Gordon, Midori Francis, Will Forte ve Sam Richardson'un başrollerinde oynadığı filmi Gene Stupnitsky yönetti.