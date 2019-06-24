Uslu Çocuklar Filmi

“Çok Fena/ Superbad” ve “Sausage Party” film
leriyle aynı havada olacağı söylenen film
, 12 yaşındaki dört erkek çocuğunun okulu ekip, gün boyu sürecek komedi dolu bir maceraya atılmasını konu alıyor. Yönetmen:
Gene StupnitskySenaryo:
Lee Eisenberg, Gene StupnitskyOyuncular:
Jacob Tremblay, Molly Gordon, Will Forte
, Retta, Enid-Raye Adams, Lil Rel Howery, Midori Francis, Millie Davis, Vanessa Przada, Brady Noon, Keith L. Williams
, Lina Renna, Chance Hurstfield, Josh Caras , Benita Ha, Matt Ellis, Jaiven Natt, Maja Aro, Izaac Wang, Sean Quan, Vicky Lambert, Aaron Paul Stewart
, Cody Davis, Christian Darrel Scott, Nolen Dubuc, Jocelyne Gaumond, Esabella Anna Karena Strickland, Nevis Unipan, Craig Haas
, Ian HawesFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Good BoysYapımcı Firma:
Good UniverseYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
89 dk.Dağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
06.09.2019Uslu Çocuklar Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.