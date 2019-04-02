Son Dakika Haberleri: Uslu Göreve Başladı

Uslu Göreve Başladı

1 saat önce

Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ülkü Uslu göreve başladı.

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Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ülkü Uslu göreve başladı.

Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde herkese en iyi şekilde hizmet sunmak için çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Daha fazla vatandaşa ulaşıp kurumun hizmetlerinden faydalanmalarını istediğini ifade eden Uslu, "Bazı vatandaşlarımız kurumumuzun hizmetleri hakkında bilgi sahibi değil. İhtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımıza ulaşıp devletimizin sunduğu imkanlardan faydalanmasını sağlayacağız. Huzurevlerindeki yaşlılarımız ve sevgi evlerinde kalan çocuklarımızla sık sık bir araya gelerek onların yanında olacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:30 Kaynak: AA

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