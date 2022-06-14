USMEK Başkanı İzzet Aydın gençlere seslendi: Spor ile sosyal medyayı harmanlayacağız - Son Dakika
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USMEK Başkanı İzzet Aydın gençlere seslendi: Spor ile sosyal medyayı harmanlayacağız

14.06.2022 11:36
USMEK Başkanı İzzet Aydın gençlere seslendi: Spor ile sosyal medyayı harmanlayacağız

Sultanbeyli'de konuşan Uluslararası Sosyal Medya Kullanıcıları Derneği (USMEK) Başkanı İzzet Aydın, "Dernek olarak özellikle genç sosyal medya kullanıcılarına yönelik faaliyetlerle etki alanımızı genişletmek istiyoruz. Bunun için sosyal medyayı aktif olarak kullanacağız. Spor ile sosyal medyayı harmanlayacağız." ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli'de şehit üsteğmen Rahim Çelik anısına Gençler Wushu Kungfu Sanda ve Light Sanda İstanbul İl Şampiyonası düzenlendi. Şırnak'ta 2016 yılında teröristler tarafından şehit edilen Jandarma Üsteğmen Rahim Çelik'in anısına düzenlenen turnuva, Sultanbeyli Belediyesi Spor Salonunda gerçekleştirildi. Turnuvaya, USMEK Başkanı İzzet Aydın da katıldı. İstanbul Anadolu Yakası Wushu/Kungfu Temsilcisi Niyazi Akça, desteklerinden dolayı USMEK Başkanı Aydın'a plaket takdim etti.

"VİZYONUMUZA KATKI SAĞLIYOR"

İzzet Aydın, USMEK olarak spora özel bir önem atfettiklerini söyledi. Özellikle wushu ve kungfu gibi alternatif spor dallarının desteklenmesinin önemine işaret eden Aydın, "USMEK bünyesinde yakın zamanda spor kulübü kuracağız. Ülkemizi uluslararası turnuvalarda temsil edecek sporcuların yetişmesini istiyoruz. Bu tür turnuvalar, spor vizyonumuza katkı sağlıyor." dedi.

USMEK Başkanı İzzet Aydın: Spor ile sosyal medyayı harmanlayacağız

"SPOR İLE SOSYAL MEDYAYI HARMANLAYACAĞIZ"

Aydın, şunları kaydetti: "Dernek olarak özellikle genç sosyal medya kullanıcılarına yönelik faaliyetlerle etki alanımızı genişletmek istiyoruz. Bunun için çeşitli spor dallarında aktif olarak rol alan sporcuları bünyemize katarak, yeni sporcuların yetişmesinde katkı sunmalarını hedefliyoruz. Bunun için sosyal medyayı aktif olarak kullanacağız. Spor ile sosyal medyayı harmanlayacağız."

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