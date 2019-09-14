Son Dakika Haberleri: 'USNS Yuma' adlı ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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'USNS Yuma' adlı ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

53 dakika önce

Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 8 borda numaralı 'USNS Yuma' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne yol aldı.

'USNS Yuma' adlı ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 8 borda numaralı 'USNS Yuma' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne yol aldı.


Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 08.30'da giriş yapan ABD Donanması'na ait 103 metre uzunluğundaki transfer gemisi 'USNS Yuma', saat 10.00 sıralarında Çanakkale'den geçiş yaptı. ABD savaş gemisine, 1 Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti 36 millik Çanakkale boğaz geçişi sonrası savaş gemisi Marmara Denizi'ne çıkış yaptı. - ÇANAKKALE

Amerika Birleşik Devletleri, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:35 Kaynak: İHA
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