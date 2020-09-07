USPUM Başkanı Muhammed Taha Gergerlioğlu'dan Hatay'a ziyaret - Son Dakika

İstanbul'da kurulu bulunan Ulusal Stratejiler ve Politikalar Üretme Merkezi (USPUM) Başkanı Muhammed Taha Gergerlioğlu, Hatay'da ziyaretlerde bulundu.

Gergerlioğlu, Alevi Kanaat Önderi Mehmet Güven ile görüşerek USPUM'un kuruluş amacıyla ilgili bilgi verdi.

Ziyarette yaptığı konuşmada Gergerlioğlu, toplumun her kesimindeki kanaat önderleriyle, sivil toplum örgütü temsilcileri ve devlet kademelerindeki yetkililerle zaman zaman bir araya geldiklerini kaydetti.

Merkezin amacının, öncelikle Türkiye'ye, millete, halka ve devlete hizmet etmek olduğunu belirten Gergerlioğlu, "Merkezimizin amacı bugüne kadar yapılmayanları veya eksik olanları tamamlamak, yapılmış olanlara da destek vermek, bütünlüğü sağlamak, halkın içerisindeki ayrımları, farklılıkları bir geminin içinde olma hasediyle bütünleştirmek, bu diyalogları kurmak, bir sempati oluşturmak, muhabbet üstüne iletişim ağı kurmaktır. Bunları da yaparken kimseye düşmanlık gütmemek ve ötekileştirmemektir merkezimizin amacıdır.

Gergerlioğlu, USPUM'un insan odaklı bir merkez olduğunu aktardı.

Bir düşünce kuruluşu olan USPUM'un özellikle İstanbul'da akademisyenlerle çalıştığını vurgulayan Başkan Gergerlioğlu, fikirlerini anlatmak için her kanadın önderlerini ve ariflerini ziyaret ettiklerini belirtti.