'USS Donald Cook' savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

'USS Donald Cook' savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
23.01.2021 11:26
'USS Donald Cook' savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 75 borda numaralı 'USS Donald Cook' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
'USS Donald Cook' savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE - ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 75 borda numaralı 'USS Donald Cook' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi yönünden saat 9.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Deniz Kuvvetlerine ait 75 borda numaralı Güdümlü füze destroyeri 'USS Donald Cook' adlı savaş gemisi, saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısını geçen gemi, boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu'nu da geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
154 metre boyundaki savaş gemisine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
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