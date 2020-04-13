USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde 1 denizci koronadan öldü - Son Dakika

ABD'ye ait USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde 1 denizci korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ABD uçak gemisi USS Theodere Roosevelt uçak gemisine sıçramasının ardından 1 denizci bugün korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Donanma, tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybeden denizcinin 30 Mart tarihinde durumunun kötüleşmesi nedeni ile yoğun bakıma alındığını aktarırken, denizcinin 9 Nisan tarihinden itibaren tedaviye yanıt vermediği ifade edildi. Yetkililer, yapılan tüm müdahalelere rağmen denizcinin hayatını kaybettiğini açıklarken, uçak gemisinde 600'ye yakın personelin korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yetkililer, hayatını kaybeden personelin ismi ve rütbesi hakkında bir açıklamada bulunmadı.

Öte yandan geminin kaptanı Albay Brett Cozier'inin Pentagona, gemide yaşanan korona virüs salgını nedeni ile yazdığı ve tahliye talebinde bulunduğu mektubun basına sızmasının ardından ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly tarafından görevden alınmıştı.

(İHA)