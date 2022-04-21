Uşşak Aşevi için, şehrin her kesimi tek yürek oldu - Son Dakika

Uşşak Aşevi için, şehrin her kesimi tek yürek oldu

Uşşak Aşevi için, şehrin her kesimi tek yürek oldu
Son Güncelleme: 21.05.2022 10:22

Şehirle tanışma hikayesi 1993 yılına kadar uzanan ve yıllar içinde yardıma muhtaç binlerce kişi için umut kapısı haline gelen Uşşak Aşevi, Uşak Belediyesi öncülüğünde değişen koşullar ve gerekli görülen ihtiyaçları karşılayacak şekilde yeniden inşa edilecek.

Uşak Belediyesi'nin başlattığı çağrı ile yeni yüzüne kavuşmaya hazırlanan. Söz konusu çağrının ardından şehrin ileri gelenleri ve hayırseverlerin desteğiyle başlatılan kampanyaya, Uşak Üniversitesi Öğrencileri de dahil oldu.

GENÇLER 'BİZ DE VARIZ' DEDİ

2021 yılının sonlarında gerçekleşen proje tanıtımının ardından kısa süre içerisinde harekete geçen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, şehrin siyasilerini ve hayırsever iş insanlarını bu anlamlı projenin etrafında birleştirmeyi başardı. Tüm şehrin, yeni aşevi inşası için giriştiği mücadeleye kayıtsız kalmayan Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri de taşın altına elini koyarak 'Biz de varız' dedi.

KAMPANYAYI DAHA GENİŞ KİTLELERE DUYURACAKLAR

Aşevinin bilinirliğini artırmak ve değişim ihtiyacını daha geniş kitlelere ulaştırmak için iletişimin gücünü kullanmayı hedefleyen gençler, çeşitli medya unsurları aracılığıyla gerçekleştirilecek tanıtımlar ile bağış kampanyalarının yanı sıra bazı ünlü simaların da yer alacağı etkinliklerle bu sürece destek olacak.

MUTABAKAT İMZALANDI

Tamamen gönüllülük esasına dayanan bu birlikteliğe dahil olan gençler, Uşşak Aşevi Yaptırma Derneği ve Uşşak Aşevi Yardım Kültür ve Hizmet Vakfı ile bir mutabakat da imzaladı. Projeyi geliştiren öğrenciler, atılan imzaların ardından yaptıkları açıklamada; İslâm Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s.)'in 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' hadis-i şerifini şiar edinerek yola çıktıklarını anlatarak, "Bizler de arkadaşlarımızla, yıllardır sokaklarında gezip ekmeğini yediğimiz bu şehre ve bu şehrin ihtiyaç sahibi kimselerine destek olmak için elimizden geleni yapacağız. Gerçekleştireceğimiz tanıtımlarla bu hayrın daha fazla insana ulaşmasına vesile olmayı, Uşak'ın kalbinde yeni bir dünya inşa etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Uşşak Aşevi için, şehrin her kesimi tek yürek oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşşak Aşevi için, şehrin her kesimi tek yürek oldu - Son Dakika
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