Üst aramasında 14 kilo 390 gram reçine esrar ile yakalandı - Son Dakika

BİTLİS'te jandarmanın durdurduğu araçta, Ş.M.'nin üst aramasında 14 kilo 390 gram reçine esrar ele geçirdi.
Tatvan ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolleri sırasında Ş.M.'nin içinde bulunduğu araç durduruldu. Ş.M.'nin yapılan üst aramasında, çeşitli yerlerine sardığı 14 kilo 390 gram reçine esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.M. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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