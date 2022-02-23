Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

23.02.2022 14:09
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Çömlekçi Köyü'nde bir kişinin yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Çömlekçi Köyü'nde bir kişinin yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay ilçeye bağlı Çömlekçi Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ereğli ilçesi Çömlekçi köyünde, 22 Şubat 2022 günü şüphe üzerine bir şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada şüphelinin üzerinden 1 adet metamfetamin içmek için kullanılan aparat, 35 adet hint keneviri tohumu ve 12 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda şüpheli şahsın ifadesi alınarak serbest bırakıldığı belirtildi. - ZONGULDAK

YORUMLAR
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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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