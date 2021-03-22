Üst düzey ABD heyeti, yasa dışı göç sorununu görüşmek üzere Meksika'ya geliyor - Son Dakika

Üst düzey ABD heyeti, yasa dışı göç sorununu görüşmek üzere Meksika'ya geliyor

22.03.2021 22:01
Üst düzey ABD heyeti, yasa dışı göç sorununu görüşmek üzere Meksika'ya geliyor, System.String[]

ABD Güney Sınır Koordinatörü Roberta Jacobson başkanlığındaki üst düzey ABD heyeti, sınırda son zamanlarda hızla artan yasa dışı göç dalgasını görüşmek için Meksika Hükümeti yetkilileriyle bir araya gelecek.

ABD Güney Sınır Koordinatörü Roberta Jacobson başkanlığındaki üst düzey ABD heyeti, sınırda son zamanlarda hızla artan yasa dışı göç dalgasını görüşmek için Meksika Hükümeti yetkilileriyle bir araya gelecek.

Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan, Meksika Kuzey Amerika Genel Müdürü Roberto Velasco, ABD heyetiyle göç sorununu masaya yatıracaklarını belirterek, "Yarın ABD Dış İlişkiler Bakanlığından (SRE) üst düzey bir heyeti ağırlayacağız." ifadesini kullandı.

Görüşmeye Jacobson'un yanı sıra Orta Amerika Kuzey Üçgeni özel elçisi Ricardo Zuniga, Birleşik Devletler Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Batı Yarımküre Direktörü Juan Gonzales ve Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu temsilcileri katılacak.

Öte yandan Meksika Hükümeti, Guatemala ile sınır olan Suchiate Nehri'nin bulunduğu bölgeye, göçmenlerin kaçak şekilde sınırı geçmelerine engel olmak için ordu ve ulusal muhafız birliklerini yerleştirme kararı aldı.

ABD Başkanı Joe Biden, 17 Mart'ta, Meksika sınırında sayıları her geçen gün artan yasa dışı göçmenlere ilişkin, "Göçmenlere net bir şekilde şu mesajı verebilirim; buraya gelmeyin. Şehrinizi, kasabanızı ya da toplumunuzu bırakmayın." açıklamasında bulunmuştu.

Biden'ın açıklamalarından kısa süre önce ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ülkenin Meksika sınırında yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışanların sayısının son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını duyurmuştu.

Biden, 11 Şubat'ta selefi Donald Trump'ın Meksika sınırına örülen duvar için federal bütçeden fon sağlanmasının önünü açan "Ulusal Acil Durum İlanı"nı sonlandırmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksiko, Twitter, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üst düzey ABD heyeti, yasa dışı göç sorununu görüşmek üzere Meksika'ya geliyor - Son Dakika


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