Üst düzey Beyaz Saray yetkilisinin rehine müzakereleri için Suriye'ye gittiği iddiası - Son Dakika

Üst düzey Beyaz Saray yetkilisinin rehine müzakereleri için Suriye'ye gittiği iddiası

19.10.2020 03:11
Üst düzey Beyaz Saray yetkilisinin rehine müzakereleri için Suriye'ye gittiği iddiası, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yardımcı Asistanı ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Terörle Mücadele Direktörü Kash Patel'in, Suriye rejiminin rehin tuttuğu iki Amerikalının salıverilmesi için Şam'ı ziyaret ettiği öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yardımcı Asistanı ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Terörle Mücadele Direktörü Kash Patel'in, Suriye rejiminin rehin tuttuğu iki Amerikalının salıverilmesi için Şam'ı ziyaret ettiği öne sürüldü.

Wall Street Journal gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, 10 yıldan uzun süredir Suriye rejimi ile ABD hükümeti arasındaki ilk temas bu yılın başında kuruldu ve Patel, Şam'a ziyaret gerçekleştirdi.

Patel, Şam ziyareti esnasında Esed rejiminin elinde rehin bulunduğuna inanılan iki ABD vatandaşının salıverilmesi için "gizli görüşmeler" yaptı ancak görüştüğü kişilerle ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.

Ziyarette 2012'de Suriye'de ortadan kaybolan ABD vatandaşı serbest gazeteci Austin Tice ve 2017'de Suriye rejiminin kontrol noktalarından birinde durdurulduktan sonra bir daha haber alınamayan Suriye kökenli ABD'li terapist Macid Kamalmaz'ın salıverilmesi için çalışıldığı belirtildi.

Öte yandan, bu iki kişinin dışında en az 4 ABD vatandaşının daha Esed rejiminin elinde rehin tutulduğuna inanılıyor.

Trump'ın Esed'e mektup yazdığı iddiası

Kaynaklar, mart ayında Trump'ın, Beşşar Esed'e gizli mektup yazdığını ve Tice'ın serbest bırakılması için doğrudan diyalog çağrısı yaptığını öne sürerek, geçen hafta da Lübnanlı üst düzey güvenlik yetkilisi Abbas İbrahim'in Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile aynı konuyla ilgili görüştüğünü iddia etti.

Konuya yakın kişiler, görüşmeler sonucu Suriye rejimiyle çok fazla yol alınamadığını kaydetti.

ABD ile Suriye yönetimleri arasında Şam'da bilinen en son görüşme 2010 yılında gerçekleşmişti. ABD, 2012'de Suriye iç savaşında Esed rejiminin eylemleri nedeniyle diplomatik ilişkileri kesmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Suriye, Şam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üst düzey Beyaz Saray yetkilisinin rehine müzakereleri için Suriye'ye gittiği iddiası - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

KKTC'de seçimleri Ersin Tatar'ın kazanması Yunanistan'ı rahatsız etti Masterchef Duygu Acarsoy, 'beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı "Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım" diyen ünlü anketçi Adil Gür, KKTC seçiminde fena çuvalladı Ameliyat edilecek olan Van Dijk, 7-8 ay sahalardan uzak kalabilir Karı-kocaya baltayla saldıran komşularının görüntüleri kameraya böyle yansıdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı
Azerbaycan karşısında yıkıma uğrayan Paşinyan, yine Türkiye'ye sataştı boyundan büyük laflar etti Azerbaycan karşısında yıkıma uğrayan Paşinyan, yine Türkiye'ye sataştı boyundan büyük laflar etti         
00:10
KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, "mesleği bırakırım" sözlerini 3 gün sonra yalanladı         
23:16
Komşular arasındaki duvar meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı Komşular arasındaki duvar meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı         
22:01
Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı         
21:09
KKTC'de ipi göğüsleyen Ersin Tatar kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Show TV ve Cine5 detayı KKTC'de ipi göğüsleyen Ersin Tatar kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Show TV ve Cine5 detayı         
20:55
F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu         
20:36
Eski takım arkadaşları ve hocaları, Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti Eski takım arkadaşları ve hocaları, Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti         
19:09
Tümer Metin'den yıllar sonra gelen itiraf: G.Saray'a gol atıp gerçek F.Bahçeli olmak istemedim Tümer Metin'den yıllar sonra gelen itiraf: G.Saray'a gol atıp gerçek F.Bahçeli olmak istemedim         
16:59
Trabzonspor'un Eddie Newton'ı gönderip, Fenerbahçe maçına Abdullah Avcı'yla çıkacak Trabzonspor'un Eddie Newton'ı gönderip, Fenerbahçe maçına Abdullah Avcı'yla çıkacak         
15:26
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak         
13:19
Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi         
12:21
Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı         
12:06
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın         
10:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak         
10:11
28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 03:19:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üst düzey Beyaz Saray yetkilisinin rehine müzakereleri için Suriye'ye gittiği iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei