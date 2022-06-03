Üst Düzey Çinli Diplomat, Güney Koreli Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Telefonda Görüştü - Son Dakika
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Üst Düzey Çinli Diplomat, Güney Koreli Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Telefonda Görüştü

03.06.2022 00:02
Üst Düzey Çinli Diplomat, Güney Koreli Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Telefonda Görüştü

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Yang Jiechi Perşembe günü Güney Kore Ulusal Güvenlik Bürosu Direktörü Kim Sung-han ile bir telefon görüşmesi yaptı.

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Yang Jiechi Perşembe günü Güney Kore Ulusal Güvenlik Bürosu Direktörü Kim Sung-han ile bir telefon görüşmesi yaptı. Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi'nin Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi'nin direktörü olan Yang, Çin ile Güney Kore'nin hem yakın komşu hem de önemli işbirliği ortağı olduğunu söyledi ve 30 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Çin'in birbirini takip eden Güney Kore hükümetleri ile el ele çalıştığını ve ikili ilişkilerin büyük bir sıçrama kaydettiğini sözlerine ekledi.

Yang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ve Güney Koreli Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un stratejik rehberliğinde Çin-Güney Kore ilişkilerinin yeni Güney Kore hükümeti kurulmasından sonra sorunsuz bir başlangıç yaptığını söyledi. Üst düzey Çinli diplomat, Çin'in, iki liderin vardığı önemli uzlaşmanın en iyi şekilde uygulanması, her düzeyde yakın iletişimin sürdürülmesi, pratik işbirliğinin derinleştirilmesi, halklar arasında kültürel etkileşimlerin güçlendirilmesi, gerçek çok taraflılığın birlikte korunması ve hassas meselelerin düzgün biçimde ele alınmasının yanı sıra iki ülke ilişkilerinin istikrarlı ve uzun vadeli gelişime doğru yükseltilmesi için Güney Kore ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Kim ise Güney Kore'nin yeni hükümetinin Çin ile ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğini ve Çin ile birlikte çalışıp diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümünü ikili işbirliğinde yeni bir dönem açma fırsatı olarak kullanmaya hazır olduğunu belirtti. İki taraf ayrıca Kore Yarımadası'ndaki meseleler ve diğer ortak konularda görüş alışverişinde bulundu.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

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