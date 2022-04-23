Üst Düzey Çinli Yetkili, Küba Parlamentosu'ndan Bir Yetkiliyle Video Görüşme Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Üst Düzey Çinli Yetkili, Küba Parlamentosu'ndan Bir Yetkiliyle Video Görüşme Gerçekleştirdi

23.04.2022 14:31
Üst Düzey Çinli Yetkili, Küba Parlamentosu'ndan Bir Yetkiliyle Video Görüşme Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Wang Chen, Halkın Gücü Ulusal Meclisi (ANPP) Başkan Yardımcısı Ana Maria Mary Machado'yla Cuma günü bir görüşme gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Wang Chen, Halkın Gücü Ulusal Meclisi (ANPP) Başkan Yardımcısı Ana Maria Mary Machado'yla Cuma günü bir görüşme gerçekleştirdi. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi de olan Wang, görüşmeye Beijing'den katıldı ve Çin ile Küba'nın iyi dostlar, yoldaşlar ve kardeşler olduğunu söyledi.

Wang, Çin Ulusal Halk Kongresi'nin, iki devlet başkanının vardığı önemli fikir birliğini uygulamaya geçirmek ve yasama organının aktif rolünü tam anlamıyla yerine getirmek için ANPP ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. Wang, Ulusal Halk Kongresi'nin iki ülke arasındaki dostluğu derinleştirmek, Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin uygulanmasını ileri taşımak ve hegemonyacılığa karşı çıkmak için aralıksız çaba sarf etmek ve çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmek, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü güçlendirmek ile sosyalizme yeni ufuklar açmak adına ANPP ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Çin'e Küba davasına yönelik sarsılmaz desteği için teşekkür eden Machado, Küba'nın tek-Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve Çin'in içişlerine müdahale eden hamlelerin tamamına karşı çıktığını söyledi. Machado, ANPP'nin Çin Ulusal Halk Kongresi'yle etkileşimi derinleştirmek ve geleneksel dostluğu pekiştirmek için yeni katkılar yapmaya hazır olduğunu belirtti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Pekin, Küba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Üst Düzey Çinli Yetkili, Küba Parlamentosu'ndan Bir Yetkiliyle Video Görüşme Gerçekleştirdi - Son Dakika


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