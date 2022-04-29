Üst Düzey Epidemiyolog, Dinamik "Sıfır-Kovid" Yaklaşımının Ekonomik Büyümeye Zarar Verdiği İddiasını Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi

Üst Düzey Epidemiyolog, Dinamik "Sıfır-Kovid" Yaklaşımının Ekonomik Büyümeye Zarar Verdiği İddiasını Reddetti

29.04.2022 20:27
Üst Düzey Epidemiyolog, Dinamik "Sıfır-Kovid" Yaklaşımının Ekonomik Büyümeye Zarar Verdiği İddiasını Reddetti

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Önde gelen bir Çinli epidemiyolog Cuma günü, Çin'in dinamik "sıfır-Kovid" politikasının ülkenin ekonomik büyümesini engellediğine dair iddiaları, bu politikanın ekonomik kalkınmaya, normal üretime ve hayata aykırı olmadığını söyleyerek reddetti.

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Önde gelen bir Çinli epidemiyolog Cuma günü, Çin'in dinamik "sıfır-Kovid" politikasının ülkenin ekonomik büyümesini engellediğine dair iddiaları, bu politikanın ekonomik kalkınmaya, normal üretime ve hayata aykırı olmadığını söyleyerek reddetti. Ulusal Sağlık Komisyonu bünyesindeki Kovid-19 ile mücadele için uzmanlar kurulunun başkanı olan Liang Wannian, düzenlediği basın toplantısında dinamik "sıfır- Kovid" yaklaşımının nihai hedefinin, insanların refahını mümkün olan en üst düzeyde korumak ve aynı zamanda sosyal ve ekonomik kalkınmayla birlikte insanların normal yaşamını ve üretimini de korumak olduğunu söyledi.

Dinamik "sıfır-Kovid" yaklaşımının salgına karşı alınan önlemleri ekonomik kalkınma ile koordine ettiğini söyleyen Liang, ekonomik gerilemenin gerçek nedeninin virüsün kendisi olduğunu kaydetti. Dinamik "sıfır-Kovid" yaklaşımında "hassasiyet" kavramının vurgulandığını söyleyen Liang, hükümetlerin yerel koşullara bağlı olarak salgınla mücadele ile sosyal ve ekonomik kalkınma arasında bir denge kurması gerektiğini de sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Yeni Delhi'de Sıcaklıklar Aşırı Yükselirken Elektrik Kesintileri Endişe Yaratıyor Yeni Delhi'de Sıcaklıklar Aşırı Yükselirken Elektrik Kesintileri Endişe Yaratıyor Çin İki Yeni Uyduyu Uzaya Fırlattı Çin İki Yeni Uyduyu Uzaya Fırlattı

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomik Kalkınma, Nisan, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Üst Düzey Epidemiyolog, Dinamik 'Sıfır-Kovid' Yaklaşımının Ekonomik Büyümeye Zarar Verdiği İddiasını Reddetti - Son Dakika


Son Dakika
20:02 Uygulamayı görünce panikledi, ön koltuktaki çocuğu arka koltuğa attı
19:51 Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımına tepkiler büyüyor!
19:33 Bayraktar TB2, Ramazan Bayramı'nda görev alacak
19:24 Beylikdüzü'nde metrobüsler kafa kafaya çarpıştı!
19:18 Antalya'nın Konyaaltı sahilinde traktörle düzenleme çalışması yapıldı
19:16 Burak Yılmaz kariyerinin son imzasını Süper Lig ekibine atıyor
19:11 Bursa'da çocukların ve esnafın yüzünü güldüren bayram projesi
18:12 Galatasaray kayyum tehlikesiyle karşı karşıya
17:55 Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretini konuşuyor
17:48 Bakan Bozdağ Berlin Büyükelçisi'nin Alman Dışişleri'ne çağrılmasına tepki gösterdi: Almanya'nın Türkiye'nin içişlerine karışması haddi değildir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 20:33:15. #1.13#
SON DAKİKA: Üst Düzey Epidemiyolog, Dinamik "Sıfır-Kovid" Yaklaşımının Ekonomik Büyümeye Zarar Verdiği İddiasını Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement