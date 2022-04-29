Üst Düzey Epidemiyolog, Dinamik "Sıfır-Kovid" Yaklaşımının Ekonomik Büyümeye Zarar Verdiği İddiasını Reddetti - Son Dakika

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Önde gelen bir Çinli epidemiyolog Cuma günü, Çin'in dinamik "sıfır-Kovid" politikasının ülkenin ekonomik büyümesini engellediğine dair iddiaları, bu politikanın ekonomik kalkınmaya, normal üretime ve hayata aykırı olmadığını söyleyerek reddetti. Ulusal Sağlık Komisyonu bünyesindeki Kovid-19 ile mücadele için uzmanlar kurulunun başkanı olan Liang Wannian, düzenlediği basın toplantısında dinamik "sıfır- Kovid" yaklaşımının nihai hedefinin, insanların refahını mümkün olan en üst düzeyde korumak ve aynı zamanda sosyal ve ekonomik kalkınmayla birlikte insanların normal yaşamını ve üretimini de korumak olduğunu söyledi.

Dinamik "sıfır-Kovid" yaklaşımının salgına karşı alınan önlemleri ekonomik kalkınma ile koordine ettiğini söyleyen Liang, ekonomik gerilemenin gerçek nedeninin virüsün kendisi olduğunu kaydetti. Dinamik "sıfır-Kovid" yaklaşımında "hassasiyet" kavramının vurgulandığını söyleyen Liang, hükümetlerin yerel koşullara bağlı olarak salgınla mücadele ile sosyal ve ekonomik kalkınma arasında bir denge kurması gerektiğini de sözlerine ekledi.