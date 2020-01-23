Üst düzey FETÖ'cülere hücre evi temin eden karı koca yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Üst düzey FETÖ'cülere hücre evi temin eden karı koca yakalandı - Son Dakika

Üst düzey FETÖ'cülere hücre evi temin eden karı koca yakalandı

6 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün üst düzey isimlerine hücre evi temin ettiği iddiasıyla karısıyla birlikte gözaltına alınan koca tutuklandı.

Üst düzey FETÖ'cülere hücre evi temin eden karı koca yakalandı, System.String[]

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün üst düzey isimlerine hücre evi temin ettiği iddiasıyla karısıyla birlikte gözaltına alınan koca tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) üst düzey isimlerine hücre evi temin ettiği ileri sürülen Zekeriya Y. ve Nurgül Y.'nin yakalanması için Adana Cumhuriyet Başsavcılığından aldığı izinle teknik ve fiziki takip başlattı.


Yapılan takip sonucunda zanlıların birçok FETÖ'cüye hücre evi temin ettiğini tespit etti. Yapılan incelemede, karı kocanın, 2018 yılında yapılan operasyonda gözaltına alınan üst düzey 6 FETÖ'cüye hücre evi temin ettiği anlaşıldı.


Bu tespitlerin ardından polis, karı kocayı yakalamak için saklandıkları adrese baskın yaptı. Gözaltına alınan Zekeriya Y. ve Nurgül Y. emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmedi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Zekeriya Y. tutuklanırken, eşi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:07 Kaynak: İHA
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