Üst düzey görevlerde bulunan FETÖ üyesi tutuklandı - Son Dakika

Kastamonu'da üst düzey görevlerde bulunduğu tespit edilen FETÖ/PDY üyesi bir kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) il yapılanmasında üst düzey görevlerde bulunduğu tespit edilen H.C, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.C, burada çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU