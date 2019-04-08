Son Dakika Haberleri: Üst Düzey İşbirliği Konseyi - Detaylar

Üst Düzey İşbirliği Konseyi - Detaylar

21 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirdikleri baş başa görüşmenin ardından Üst Düzey İşbirliği Konseyi VIII. Toplantısı'na başkanlık yaptılar.

Üst Düzey İşbirliği Konseyi - Detaylar, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirdikleri baş başa görüşmenin ardından Üst Düzey İşbirliği Konseyi VIII. Toplantısı'na başkanlık yaptılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:03 Kaynak: AA

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