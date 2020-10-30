ÜST DÜZEY YÖNETİCİYE ŞANTAJ DAVASI - Son Dakika

FİNANS sektöründe üst düzey yöneticilik yapan Emre K. M. hakkında ayrıldığı sevgilisi H.I.F.'ya kendisiyle cinsel ilişkiye girmezse özel görüntülerini paylaşacağı tehdidinde bulunduğu iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, şüpheli Emre K.M.'nin eski sevgilisi H.I.F'den ayrıldıktan sonra çok sayıda mesaj göndererek ayrılmalarına rağmen kendisiyle cinsel ilişkiye girmezse özel görüntülerini paylaşacağını söylediği belirtildi. Şüpheli Emre K.M'nin elindeki videoları yaymakla tehdit etmesi üzerine H.I.F'nin de şikayetçi olduğu kaydedildi. İddianamede şüpheli Emre K. M.'nin "Yanlış bir şey yaparsan ailene veya aşağıdaki valeye bile gider bu resimler. Unutma sakın, kullanmaktan çekinmem hiç" cümleleriyle şantaj suçunu işlediği anlatıldı. Şüpheli Emre K. M'nin savunmasında, mesajların atıldığı telefonun ve mail hesabının kendisine ait olduğunu kabul ettiği, ancak mesajların kendisi tarafından değil bir kadın arkadaşı tarafından atıldığını söylediğine de yer verildi. İddianamede şüpheli Emre K.M. hakkında "Şantaj" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak

- İstanbul