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Üst geçide çarpan TIR'ın dorsesi otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika

Üst geçide çarpan TIR'ın dorsesi otomobilin üzerine devrildi

10.02.2022 16:05
Üst geçide çarpan TIR'ın dorsesi otomobilin üzerine devrildi

GAZİANTEP'te üst geçidin demir ayağına çarpan TIR'ın dorsesi, yanından geçen otomobilin üzerine devrildi.

GAZİANTEP'te üst geçidin demir ayağına çarpan TIR'ın dorsesi, yanından geçen otomobilin üzerine devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, öğleden sonra Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulcebbar Butnar yönetimindeki 33 BBD 66 plakalı yağ taşıyan TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu üst geçidin demir ayağına çarptı. Çarpmanın etkisi ile TIR'ın dorsesi orta şeritte ilerleyen Semir Hatlan yönetimindeki 27 ACU 919 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, TIR'ın dorsesinde bulunan yağlar yola savruldu. Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.


Üst geçide çarpan TIR'ın dorsesi otomobilin üzerine devrildi
Üst geçide çarpan TIR'ın dorsesi otomobilin üzerine devrildi
Üst geçide çarpan TIR'ın dorsesi otomobilin üzerine devrildi
Üst geçide çarpan TIR'ın dorsesi otomobilin üzerine devrildi
Üst geçide çarpan TIR'ın dorsesi otomobilin üzerine devrildi
Üst geçide çarpan TIR'ın dorsesi otomobilin üzerine devrildi
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Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üst geçide çarpan TIR'ın dorsesi otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üst geçide çarpan TIR'ın dorsesi otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika
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