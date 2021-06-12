Üst geçide çıkan genç kız, bekçileri görünce caddeye fırladı - Son Dakika

Üst geçide çıkan genç kız, bekçileri görünce caddeye fırladı

Bekçileri peşine takan genç kız, yakalanmamak için demir bariyerleri aşıp caddede hem canını hem de trafiği tehlikeye attı

Kısa sürede bekçilerin yakaladığı genç, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü

ANTALYA - Antalya'da üst geçide çıkıp beton kolona oturan genç kız emniyet güçleri, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen genç kız, yanına gelen bekçileri görünce üst geçitten inip caddede koşarak trafiği tehlikeye soktu. Genç kız bekçiler tarafından yakalanıp, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Olay, 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki yaya üst geçidinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 20'li yaşlardaki genç bir kız, üst geçidin beton kolonlarına oturdu. Burada tehlikeli hareketler yapmaya başlayan genç kızı görenler, durumu ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Üst geçitte çevredekilere bağırmaya başlayan genç kızı, yanındaki erkek bir kişi sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerini yarım saat uğraştıran genç kız, bekçilerin yanına gelmeye çalıştığını görünce bir anda kaçmaya başladı. Trafiğin olduğu caddeye çıkan genç kız bir anda koşmaya başladı, arkasına takılan bekçilere yakalanmamak için de demir bariyerlerden atlayıp karşı şeride geçerek yolda ilerlemeye devam etti. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye sokan genç kız, şans eseri bir kazaya sebebiyet vermeden bekçiler tarafından yakalandı.

Genç kız, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.