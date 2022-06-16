Alınan bilgiye göre, İpek Yolu Caddesi şehir stadyumu karşısındaki üst geçide bir şahıs çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine; polis, 112 Acil Servis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri üst geçitte şahsı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de atlama ihtimaline karşı tedbir aldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Üst geçide çıkan şahıs ikna edildi - Son Dakika

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