Üst geçide çıkıp boks yaptılar - Son Dakika
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Üst geçide çıkıp boks yaptılar

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Tugay Kavşağı mevkisinde bulunan üst geçide çıkan 2 vatandaş boks yaptı.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Tugay Kavşağı mevkisinde bulunan üst geçide çıkan 2 vatandaş boks yaptı. İkilinin mücadelesi yoldan geçen vatandaşların kameralarına yansıdı.


Çerkezköy'de sabah saat 08.30 sıralarında 6 derece soğuğa rağmen 2 vatandaşın üst geçitteki boks mücadelesi yoldan geçen vatandaşların kameralarına yansıdı. Tugay Kavşağı'nda bulunan üst geçitte yaşanan olayda 2 kişi karşılıklı boks mücadelesine girişti. Sabahın erken saatlerinde soğuk havaya rağmen birbirlerini nakavt etmeye çalışan kişilerin görüntüleri yoldan geçen vatandaşların telefon kameralarına yansıdı. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:13 Kaynak: İHA
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