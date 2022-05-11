ÜST GEÇİDİ KULLANMAYAN 2 ÜNİVERSİTELİ, OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA AĞIR YARALANDI - Son Dakika

ERZURUM'da üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencileri Zeynep B. (22) ve Nezahat T.'ye (24) otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulup ağır yaralanan 2 öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında merkez Palandöken ilçesi Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Üniversitesi'nin Çat yolu çıkışında yürüyen üniversite öğrencileri Zeynep B. ve Nezahat T., iddiaya göre, yaklaşık 100 metre ilerideki üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmek istedi. O sırada hızla gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 AP 901 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan öğrencilere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan iki öğrenci, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince 200 metre uzaklıktaki Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Tedaviye alınan öğrenciler Zeynep B. ve Nezahat T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.