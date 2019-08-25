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Üst geçidi kullanmayan genç canından oldu

40 dakika önce

BURSA'da, 50 metre ilerideki üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmeye çalışan Burak Filiz'e (22) otomobil çarptı.

Üst geçidi kullanmayan genç canından oldu, System.String[]

BURSA'da, 50 metre ilerideki üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmeye çalışan Burak Filiz'e (22)  otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, 02.00 sıralarında Nilüfer İlçesi Bursa- İzmir Karayolu'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Burak Filiz'e, İzmir'den Bursa kent merkezi yönüne giden 16 RAP 95 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Burak Filiz, bariyerlere çarparak, refüje düştü. Filiz'e çarpan ve ismi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Filiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Burak Filiz'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, kaza yerine yaklaşık 50 metre geride üst geçidin olması dikkat çekti.

İzmir, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:50 Kaynak: DHA
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