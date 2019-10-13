Son Dakika Haberleri: Üst geçidi kullanmayan gençlere otomobil çarptı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Üst geçidi kullanmayan gençlere otomobil çarptı: 2 yaralı

Üst geçidi kullanmayan gençlere otomobil çarptı: 2 yaralı

1 saat önce

Üst geçidi kullanmayan gençlere otomobil çarptı: 2 yaralıTOKAT - Tokat'ta Gaziosmanpaşa Stadyumu önündeki yaya geçidine 5 metre uzaktan karşıya geçmek isteyen 2 genç, hafif ticari aracın kendilerine çarpması sonucu yaralandı.

Üst geçidi kullanmayan gençlere otomobil çarptı: 2 yaralı

TOKAT - Tokat'ta Gaziosmanpaşa Stadyumu önündeki yaya geçidine 5 metre uzaktan karşıya geçmek isteyen 2 genç, hafif ticari aracın kendilerine çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat'ta Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde bulunan Stadyum Önündeki yaya geçidine 5 metre uzaklıkta gerçekleşti. İ.G. ve arkadaşı Z.Ö., saat 16.30 sularında Tokatspor - Serik Belediyespor maçı bitiminde yoğun olan stadyum önünde karşıdan karşıya geçmek istedi. Yaya geçidi yerine 5 metre uzaklıktaki refujü kullanarak karşıya geçmek isteyen ikili, iddiaya göre yolcu midibüsünün önünden yola çıktı. Bu esnada H. A. idaresindeki 58 BK 163 plakalı hafif ticari araç, önlerine çıkan ve 17 yaşlarında oldukları öğrenilen genç kızlara çarptı. Kazanın etkisiyle önce aracın camına çarpan ardından da yola savrulan gençler, çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yakındaki hastanelere kaldırıldı. Polis yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı.

Üst geçidi kullanmayan gençlere otomobil çarptı: 2 yaralı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 07:08 Kaynak: İHA
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