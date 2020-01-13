Üst geçidi kullanmayan yayaya çarpmamak için manevra yaptı, direğe çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üst geçidi kullanmayan yayaya çarpmamak için manevra yaptı, direğe çarptı - Son Dakika

Üst geçidi kullanmayan yayaya çarpmamak için manevra yaptı, direğe çarptı

11 dakika önce

DİYARBAKIR'da, yaklaşık 100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayıp yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman Selçuk'a çarpmamak için otomobiliyle manevra yapan Suat Özleğen, aydınlatma direğine çarptı.

Üst geçidi kullanmayan yayaya çarpmamak için manevra yaptı, direğe çarptı, System.String[]

DİYARBAKIR'da, yaklaşık 100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayıp yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman Selçuk'a çarpmamak için otomobiliyle manevra yapan Suat Özleğen, aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Şanlıurfa Bulvarı'nda alt geçit girişinde meydana geldi. Süleyman Selçuk 100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada Selçuk'u fark eden Suat Özleğen yönetimindeki 72 UM 629 plakalı otomobille çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çaptı. Kazada sürücü Özleğen ile Selçuk yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Özleğen'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle ulaşımda uzun süre aksama yaşanırken, kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.

FOTOGRAFLI


Diyarbakır, Şanlıurfa, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Düğünde halay çekerken kanlar içinde kalan damat, ölümle pençeleşiyor
Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı

Son Dakika Haberleri
18:48 Spor servet yardımcı kulüplerin borç sarmalından kurtulması için uefa da istekli - Son Dakika
18:48 Ankara msb: resulayn'da kiliseye insani yardım yapıldı - Son Dakika
18:48 Denizli ayakkabı topuğunda uyuşturucu sevkiyatına tutuklama - Son Dakika
18:48 Bingöl'de cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
18:46 Rus trollerine karşı Litvanya elfleri - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika
16:41 İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 18:51:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üst geçidi kullanmayan yayaya çarpmamak için manevra yaptı, direğe çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]