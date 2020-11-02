Üst geçidi kullanmadı, canından oldu - Son Dakika

Üst geçidi kullanmadı, canından oldu

02.11.2020 10:03
Üst geçidi kullanmadı, canından oldu, System.String[]

Adana'da üst geçidi kullanmayıp, refüjdeki korkuluklardan atlayarak yolun karşısına geçmek isteyen Aliye Yılmaz'a (71) midibüs çarptı.

Adana'da üst geçidi kullanmayıp, refüjdeki korkuluklardan atlayarak yolun karşısına geçmek isteyen Aliye Yılmaz'a (71) midibüs çarptı. Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi D-400 kara yolunda dün meydana geldi. Eşiyle evine gitmek için toplu taşıma aracına binen Aliye Yılmaz, D-400 üzerinde yol kenarında indi. Yolda üst geçit olmasına rağmen kullanmayan Yılmaz ile eşi, refüjdeki korkuluklardan yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada seyir halinde olan bir midibüs, Aliye Yılmaz'a çarptı. Yılmaz, savrularak yolda metrelerce sürüklendi. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.ÜST GEÇİDİ KULLANMAMAYA DEVAM ETTİLER

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aliye Yılmaz'ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Yaşlı kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, midibüs sürücüsü M.A.?yı gözaltına aldı. Öte yandan kazanın yaşandığı yerde üst geçit bulunmasına rağmen vatandaşların hala korkuluk demirlerinin üzerinden atlayarak yolun karşısına geçmeleri ise dikkat çekti.


Üst geçidi kullanmadı, canından oldu
Üst geçidi kullanmadı, canından oldu
Üst geçidi kullanmadı, canından oldu
Üst geçidi kullanmadı, canından oldu
Üst geçidi kullanmadı, canından oldu
Üst geçidi kullanmadı, canından oldu
Üst geçidi kullanmadı, canından oldu

Minibüs, Seyhan, Adana, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üst geçidi kullanmadı, canından oldu - Son Dakika


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