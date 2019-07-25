Son Dakika Haberleri: Üst geçidin altından geçenlere uyarı
Son Dakika Genel Haber

Üst geçidin altından geçenlere uyarı

2 gün önce

Üst geçidin altından geçenlere uyarıTOKAT - Tokat'ta şehir merkezinde ana cadde üzerinde bulunan üst geçidi kullanmayarak altından yolun karşısına geçmeye çalışan yayaları trafik ekipleri uyardı.

Üst geçidin altından geçenlere uyarı
TOKAT - Tokat'ta şehir merkezinde ana cadde üzerinde bulunan üst geçidi kullanmayarak altından yolun karşısına geçmeye çalışan yayaları trafik ekipleri uyardı. Türkiye genelinde uygulamaya sokulan 'öncelik yayanın' projesiyle birlikte sürücüler yaya geçitlerinde geçiş hakkını yayalara verirken, üst geçitleri kullanmayan yayalar ise trafik kurallarını ihlal ediyor. Tokat Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda bulunan yaya üst geçidi yerine altından geçmeyi tercih ederek can güvenliklerini tehlikeye atan yayaların basında yer almasının ardından trafik ekipleri uygulama yaptı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaya üst geçidi altına uygulama yaptı. Vatandaşlara broşür dağıtan trafik ekipleri üst geçitleri kullanmak istemeyen vatandaşları yaya geçitlerine yönlendirdi. Yaya üst geçidini kullanmayan vatandaşların birçoğu kestirme olduğu, merdiven çıkmak istemedikleri için trafikte araçların arasında geçmeyi tercih ettiğini kaydetti.
Üst geçidin altından geçenlere uyarı
Türkiye, Tokat, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Su altında kalacak Yusufeli'ne ziyaretçi akını yaşanıyor Suriyeliler İstanbul'da ayda ortalama 50 şirket kuruyor Side'de tarih ayaklar altında! Korumak yerine üstüne derme çatma çarşı kurdular İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, saat satan Afrikalılardan yanıt: Ekmek parası için bu işi yapıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.7.2019 16:31:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üst geçidin altından geçenlere uyarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]