Üst Geçidin Altından Karşıya Geçmeye Çalışırken Öldü
46 dakika önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde üst geçidin altından yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan yaya öldü.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde üst geçidin altından yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan yaya öldü. Kaza sonrası yapılan incelemede otomobil sürücüsünün fren yaptıktan 85 metre sonra durabildiği belirlendi.
Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Alanya
istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Arif Ç.'nin kullandığı 07 LC 046 plakalı otomobil köprülü kavşağı geçtikten sonra yaya üst geçidinin altından yolun karşısına geçmekte olan emekli Almanca öğretmeni Hasan Öz
'e çarptı. Ağır yaralanan Hasan Öz ambulansta yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kazanın meydana geldiği bölgede D-400 Karayolu
Manavgat Çevreyolunda bulunan aydınlatmaların yanmadığı gözlenirken, kazaya karışan otomobilin çarptıktan sonra fren yapmasına rağmen 85 metre ileride durabildiği tespit edildi.
2 çocuk babası Hasan Öz'ün yatsı namazı için yolun karşısında bulunan öğrenci yurduna gitmekte olduğu bildirildi. Manavgat Devlet Hastanesine getirilen Hasan Öz'ün cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp
Kurumuna gönderilirken, otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:17 Kaynak: İHA
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