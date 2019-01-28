Son Dakika Haberleri: Üst Geçidin Asansöründe Mahsur Kalan Çocuklar Kurtarıldı

Üst Geçidin Asansöründe Mahsur Kalan Çocuklar Kurtarıldı

57 dakika önce

Üst geçidin asansöründe mahsur kalan 3 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Üst Geçidin Asansöründe Mahsur Kalan Çocuklar Kurtarıldı, System.String[]
Üst geçidin asansöründe mahsur kalan 3 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

D100 Karayolu üzerindeki Yeni Sahra üst geçidinin asansörünün arıza yapması sonucu 1'i kız 3 çocuk, asansörde mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yaptığı çalışma sonucunda kardeş çocukları olduğu belirlenen Cengiz K. (10), Beray K. (7) ve Hamza K'yı (7) kurtardı.

Kurtarılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:05 Kaynak: AA

D-100 Karayolu, İtfaiye, Güncel
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