Üst Geçidin Asansöründe Mahsur Kalan Çocuklar Kurtarıldı

Üst geçidin asansöründe mahsur kalan 3 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Üst geçidin asansöründe mahsur kalan 3 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



D100 Karayolu üzerindeki Yeni Sahra üst geçidinin asansörünün arıza yapması sonucu 1'i kız 3 çocuk, asansörde mahsur kaldı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yaptığı çalışma sonucunda kardeş çocukları olduğu belirlenen Cengiz K. (10), Beray K. (7) ve Hamza K'yı (7) kurtardı.



Kurtarılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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