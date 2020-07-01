Üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

NEVŞEHİR'de, kontrolden çıkıp, üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Doğan, yaşamını yitirdi.

NEVŞEHİR'de, kontrolden çıkıp, üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Doğan, yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde, 15 Temmuz Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Doğan'ın kullandığı 50 AR 581 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, üst geçidin ayağına çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, sürücü Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Doğan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Mustafa Doğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Son Dakika

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