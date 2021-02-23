Üst geçidin elektrik kablosu hafriyat kamyonunun üstüne düştü - Son Dakika
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Üst geçidin elektrik kablosu hafriyat kamyonunun üstüne düştü

23.02.2021 14:26

ANTALYA'da üst geçitte bağlı bulunduğu yerden kopan elektrik kablosu, seyir halindeki hafriyat kamyonunun üstüne düştü.

ANTALYA'da üst geçitte bağlı bulunduğu yerden kopan elektrik kablosu, seyir halindeki hafriyat kamyonunun üstüne düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yalanan olmadı.

Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya üst geçidine elektrik akımı sağlayan kablo bağlandığı yerden kopunca, araç trafiğinin bulunduğu bulvarda seyir halindeki hafriyat kamyonunun üzerine düştü. Olay anında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, sürücünün yardımına çevrede bulunanlar yetişti. Sopa yardımıyla çıkartılan elektrik kablosu yeniden üst geçidin demirlerine bağlanırken, yolda uzun kuyruk oluştu. Yaklaşık 10 dakika sonunda kablonun bağlanması ile yol açıldı.


Kaynak: DHA
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Kepez, Gazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üst geçidin elektrik kablosu hafriyat kamyonunun üstüne düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üst geçidin elektrik kablosu hafriyat kamyonunun üstüne düştü - Son Dakika
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