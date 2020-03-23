Üst geçidin yıpranan zemin parçaları yenilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üst geçidin yıpranan zemin parçaları yenilendi - Son Dakika

Üst geçidin yıpranan zemin parçaları yenilendi

7 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yer alan ve zaman içerisinde zemininde yıpranmalar meydana gelen Akdede üst geçidinde ahşap zemin yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Üst geçidin yıpranan zemin parçaları yenilendi, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yer alan ve zaman içerisinde zemininde yıpranmalar meydana gelen Akdede üst geçidinde ahşap zemin yenileme çalışması gerçekleştirdi.


Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yer alan Akdede üst geçidinin zemininde zaman içerisinde yıpranmalar meydana geldi. Vatandaşlardan gelen talep üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, üst geçidin zemininde tamirat çalışmalarına başladı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında zeminde kırılan ve yerinden çıkan tahtalar yenileriyle değiştirilirken, üst geçit yenilenmiş haliyle Manisalı vatandaşların kullanımına tekrardan sunuldu. - MANİSA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:09 Kaynak: İHA

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