Üst geçidin yüksekliğini hesaplayamadı, trafiği felç etti - Son Dakika

Üst geçidin yüksekliğini hesaplayamadı, trafiği felç etti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde dorsesinde arızalı kamyon bulunan tır, üst geçide takıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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