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Üst geçit asansör kabininden demir çalarken yakalandı... Polise 'çektirme abi' diyerek tepki gösterdi - Son Dakika

Üst geçit asansör kabininden demir çalarken yakalandı... Polise 'çektirme abi' diyerek tepki gösterdi

16.02.2022 10:29

Üst geçit asansör kabininden demir çalarken yakalandı.

Üst geçit asansör kabininden demir çalarken yakalandı... Polise 'çektirme abi' diyerek tepki gösterdi

Ekip otosuna bindirilmek istenen şüpheli, gazetecilere çekim yapma imkanı tanındığını ileri sürerek polise tepki gösterdi

ANTALYA - Antalya'da üst geçitteki asansörün demirlerini çalmak üzereyken ceplerinde çok sayıda açık ağız anahtarla yakalanan hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekip otosuna bindirilmek istenen şüpheli, gazetecilere çekim yapma imkanı tanındığını ileri sürerek polise tepki gösterdi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi, Gazi Bulvarı üzerindeki yaya üst geçidinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, üst geçitteki asansörün demirlerini sökmeye çalışan bir kişinin olduğunu görenler, polise ihbarda bulundu. İhbarla birlikte olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi ceplerinde çok sayıda açık ağız anahtarla suçüstü yakaladı.

"Çektirme abi"

İsminin Halit B. olduğu öğrenilen şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilerin görüntü almamasını istedi. Polisin ekip otosuna bindirmesine de direnen Halit B., gazetecilere çekim yapma imkanı tanındığını ileri sürerek polise 'Çektirme abi' diye tepki gösterdi. Şüpheli, araca bindirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

Üst geçit asansör kabininden demir çalarken yakalandı... Polise 'çektirme abi' diyerek tepki gösterdi
Üst geçit asansör kabininden demir çalarken yakalandı... Polise 'çektirme abi' diyerek tepki gösterdi
Üst geçit asansör kabininden demir çalarken yakalandı... Polise 'çektirme abi' diyerek tepki gösterdi

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Üst Geçit, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üst geçit asansör kabininden demir çalarken yakalandı... Polise 'çektirme abi' diyerek tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üst geçit asansör kabininden demir çalarken yakalandı... Polise 'çektirme abi' diyerek tepki gösterdi - Son Dakika
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