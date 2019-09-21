Üst geçit direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin üst geçit direğine çarptığı kazada sürücü ağır yaralandı.



Kaza, saat 04.45'te Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. idaresindeki 71 EE 688 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçit köprüsü direğine çarptı. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan sürücü M.U. hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alının yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE