Son Dakika Haberleri: Üst geçit kaplamasına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Üst geçit kaplamasına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

7 dakika önce

YALOVA (AA) – Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde üst geçidin duvarı ile beton kaplamasının arasına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Üst geçit kaplamasına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı, System.String[]
YALOVA (AA) – Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde üst geçidin duvarı ile beton kaplamasının arasına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İzmit-Yalova kara yolunun Çiftlikköy ilçesi mevkinde bulunan üst geçidin duvarından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen Çiftlikköy Belediyesi itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma ile beton kaplama ile üst geçit duvarı arasında sıkışan yavru kediyi kurtardı.
Kedi yavrusu, kontrollerinin ardından sokağa bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:57 Kaynak: AA
Yalova, İtfaiye, Çiftlikköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Erdoğan Japonya'da konuşuyor: Çıkarlarını korumak, öncelikli hedefimiz ABD Donanmasına ait savaş gemisi, İstanbul Boğazı'nı geçip Karadeniz'e girdi Sınav başladı! DGS saat kaçta bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Ahmet Davutoğlu'ndan bölünme açıklaması: Öyle olsaydı, kıyamete kadar susardık

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 12:04:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üst geçit kaplamasına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]