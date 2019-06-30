Üst geçit kaplamasına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
7 dakika önce
YALOVA (AA) – Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde üst geçidin duvarı ile beton kaplamasının arasına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:57 Kaynak: AA
YALOVA (AA) – Yalova
'nın Çiftlikköy
ilçesinde üst geçidin duvarı ile beton kaplamasının arasına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İzmit-Yalova kara yolunun Çiftlikköy ilçesi mevkinde bulunan üst geçidin duvarından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen Çiftlikköy Belediyesi itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma ile beton kaplama ile üst geçit duvarı arasında sıkışan yavru kediyi kurtardı.
Kedi yavrusu, kontrollerinin ardından sokağa bırakıldı.
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