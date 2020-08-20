Üst geçit korkuluklarına çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

Kazada sürücü Oral ile yanındaki biri kadın 2 kişi otomobilde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis , polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 22:58

Kaynak: AA

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