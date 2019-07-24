Üst geçit merdiveninde elle taciz iddiasına gözaltı
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Samsun'da üst geçit merdiveninde bir kadına elle tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:08 Kaynak: İHA
'da üst geçit merdiveninde bir kadına elle tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Belediyeevleri Mahallesi'ndeki tramvay istasyonunda bulunan yaya üst geçidi merdiveninde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın merdivende bir kişinin kendisine elle tacizde bulunduğunu iddia ederek olay yerine yakın yerde bulunan emniyetin bekçilerine haber verdi. Bekçiler olayla ilgili M.Y.'yi (27) yakalayarak Irmak Polis
Merkezine teslim etti. Gözaltına alınan M.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. M.Y. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. - SAMSUN
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