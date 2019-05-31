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Üst geçit yerine caddeden geçerken aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

1 saat önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iftara yetişmek için üst geçit yerine caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Üst geçit yerine caddeden geçerken aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti, System.String[]
Ankara'nın Altındağ ilçesinde iftara yetişmek için üst geçit yerine caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, saat 20.00 sularında Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iftara yetişmek için karşıya hemen yanındaki üst geçidi kullanmadan caddeden geçmeye çalışan şahsa Keçiören istikametine giden bir otomobil çarptı. Yola savrulan şahıs yerde hareketsiz kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ölen şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:16 Kaynak: İHA
Ankara, Altındağ, Güncel
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