ÜST GEÇİTİN BETON AYAĞINA VURAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ 1 ÖLÜ, 6 YARALI - Son Dakika

ÜST GEÇİTİN BETON AYAĞINA VURAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ 1 ÖLÜ, 6 YARALI
ÜST GEÇİTİN BETON AYAĞINA VURAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ: 1 ÖLÜ, 6 YARALI İstanbul Sancaktepe'de, TEM otoyolunun Ankara istikametinde, içinde aynı aileden 7 kişinin bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere vurduktan sonra bariyerlerden uçarak üst geçitin ayağına vurdu.
ÜST GEÇİTİN BETON AYAĞINA VURAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ: 1 ÖLÜ, 6 YARALI
İstanbul Sancaktepe'de, TEM otoyolunun Ankara istikametinde, içinde aynı aileden 7 kişinin bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere vurduktan sonra bariyerlerden uçarak üst geçitin ayağına vurdu. Kazada otomobil hurdaya dönerken, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Sancaktepe TEM Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adem K.?nın kullandığı 34 CMT 74 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce yol kenarındaki bariyerlere vurdu. Bariyerlerin üzerinden uçan otomobil üst geçit köprüsünün beton ayağına vurarak hurdaya döndü.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
3 ÇOCUK OTOMOBİLDEN YOLA FIRLADI
Bariyerlere vurduktan sonra uçarak köprü ayağına vuran otomobilde sürücü Adem K. hayatını kaybederken, aynı aileden Yasemin K., Rabia Su K., Ahmet Yuşa K., Ali Asaf K. ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpmanın etkisi ile 3 çocuk otomobilden yola fırladı. Araç içinde sıkışan 3 kişi ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucunda kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaza nedeniyle TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazanın olduğu noktada trafik akışı iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan otomobil vinç ve çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.
Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 04:54
Kaynak: DHA
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