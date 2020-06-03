Üst geçitler dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi yeni normal hayatın başlaması ile birlikte halk sağlığını korumak adına dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent merkezinde yaya üst geçitler ve asansörler dezenfekte ediliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yeni normal hayatın başlamasıyla beraber salgına karşı halk sağlığını korumak adına çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı ekipleri vatandaşın yoğun kullandığı alanlarda ilaçlama çalışması yapıyor. Kent merkezinde bulunan yürüyen merdivenli üst geçitler ve asansörler dezenfekte edildi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri vatandaşları maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarı yaptı. - ANTALYA