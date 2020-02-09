Üst geçitlerde oluşan buz sarkıtları tehlike oluşturuyor - Son Dakika
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Üst geçitlerde oluşan buz sarkıtları tehlike oluşturuyor

6 saat önce

İstanbul'da beklenen kar yağışı ve soğuk havanın ardından şehrin yüksek kesimlerindeki yerlerde oluşan buz sarkıtları tehlike oluşturuyor.

Üst geçitlerde oluşan buz sarkıtları tehlike oluşturuyor, System.String[]

İstanbul'da beklenen kar yağışı ve soğuk havanın ardından şehrin yüksek kesimlerindeki yerlerde oluşan buz sarkıtları tehlike oluşturuyor. Yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda olan buz sarkıtları yoldan geçen araçları da etkiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağışlı ve soğuk hava kent genelinde etkili oluyor. Önceki gece ve dün gündüz saatlerinde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığı derecesinin sıfırın altına düşmesinden dolayı üst geçitlerin demirlerinde buz sarkıtları oluştu.

BUZ SARKITLARININ BOY UZUNLUĞU 50 SANTİMETRE

Sarıyer'de bulunan Hacı Osman Bayırı Caddesi'ndeki bir üst geçitte görülen yaklaşık 50 santimetre uzunluğundaki buz sarkıtları ise trafikte tehlike oluşturuyor.

(Davut Has/İHA)

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:20 Kaynak: İHA
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