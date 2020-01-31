Üst geçitlere estetik dokunuş - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Üst geçitlere estetik dokunuş - Son Dakika

Üst geçitlere estetik dokunuş

7 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok bölgesinde duvar, köprü, merdiven, meydan ve bulvarlara görsel çalışmalar yaparak turizm şehri Şanlıurfa'nın estetik acıdan zenginleştirilmesini sağlıyor.

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok bölgesinde duvar, köprü, merdiven, meydan ve bulvarlara görsel çalışmalar yaparak turizm şehri Şanlıurfa'nın estetik acıdan zenginleştirilmesini sağlıyor.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelindeki elektrik trafolarına, yol kenarlarındaki duvarlara, üst geçit ayaklarına, tünel duvarlarına, meydan ve bulvarların uygun düz zeminlerine resim uygulama çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir, şimdi de şehrin çeşitli noktalarındaki üst geçitlerin merdivenlerine de aynı uygulamayı yapmaya başladı. Çizilen resim uygulamalarıyla şehir önemli yerlerinin estetik acıdan zenginleştirilmesi hedeflenirken, çizimlerde yöresel çalışmalar yanı sıra dere, doğa, manzara ve akvaryum benzeri uygulamalar gerçekleştiriliyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:18 Kaynak: İHA
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