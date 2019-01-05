Üst Geçitte İntihar Etmek İsteyen Arkadaşının Üzerine Atladı

Üst geçitte intihar etmek isteyen arkadaşının üzerine atladı Kahramanmaraş
'ta üst geçitte intihar etmek isteyen kişiye, ilk müdahale arkadaşından geldi
Elinde Türk Bayrağı ile üst geçidin çatısına çıkan ve bıçakla kendine zarar veren seyyar satıcıyı, polis ekipleri kontrol altına aldı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta üst geçide çıkarak bıçakla kendine zarar veren şahısı, yanına gelen arkadaşı durdurmaya çalıştı. Polis
ekiplerinin müdahalesiyle şahıs, itfaiye merdiveniyle aşağı indirildi.
Olay, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu
ile Onikişubat
ilçesini birbirine bağlayan üst geçitte meydana geldi. Alınan bilgilere göre, üst geçit yakınlarında seyyar satıcılık yapan A.K., zabıta ekipleriyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanı başında bulunan üst geçidin çatısına çıkan A.K., elinde Türk bayrağı ile intihar girişiminde bulundu. Diğer elindeki bıçakla kendisine zarar veren A.K.'yi gören bir arkadaşı ise, üst geçidin çatısına çıkarak A.K.'yi durdurmaya çalıştı. Polis ekiplerinin de müdahalesiyle A.K., itfaiye merdiveniyle aşağı indirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından şahıs Necip Fazıl
Şehir Hastanesine sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.