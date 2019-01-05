Son Dakika Haberleri: Üst Geçitte İntihar Etmek İsteyen Arkadaşının Üzerine Atladı

Üst Geçitte İntihar Etmek İsteyen Arkadaşının Üzerine Atladı

37 dakika önce

Üst geçitte intihar etmek isteyen arkadaşının üzerine atladı Kahramanmaraş'ta üst geçitte intihar etmek isteyen kişiye, ilk müdahale arkadaşından geldi Elinde Türk Bayrağı ile üst geçidin çatısına çıkan ve bıçakla kendine zarar veren seyyar satıcıyı, polis ekipleri kontrol altına...

Üst geçitte intihar etmek isteyen arkadaşının üzerine atladı
Kahramanmaraş'ta üst geçitte intihar etmek isteyen kişiye, ilk müdahale arkadaşından geldi
Elinde Türk Bayrağı ile üst geçidin çatısına çıkan ve bıçakla kendine zarar veren seyyar satıcıyı, polis ekipleri kontrol altına aldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta üst geçide çıkarak bıçakla kendine zarar veren şahısı, yanına gelen arkadaşı durdurmaya çalıştı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle şahıs, itfaiye merdiveniyle aşağı indirildi.
Olay, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ile Onikişubat ilçesini birbirine bağlayan üst geçitte meydana geldi. Alınan bilgilere göre, üst geçit yakınlarında seyyar satıcılık yapan A.K., zabıta ekipleriyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanı başında bulunan üst geçidin çatısına çıkan A.K., elinde Türk bayrağı ile intihar girişiminde bulundu. Diğer elindeki bıçakla kendisine zarar veren A.K.'yi gören bir arkadaşı ise, üst geçidin çatısına çıkarak A.K.'yi durdurmaya çalıştı. Polis ekiplerinin de müdahalesiyle A.K., itfaiye merdiveniyle aşağı indirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından şahıs Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:51 Kaynak: İHA

Polis, 3. Sayfa
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